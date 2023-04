O Sp. Braga foi ao Jamor derrotar o Casa Pia por 1-0, no jogo que abriu a ronda 29 da Liga.



Ricardo Horta aproveitou um grande trabalho de Abel Ruiz para marcar o golo que decidiu a contenda.



Com esta vitória os bracarenses ultrapassaram provisoriamente o FC Porto e ficou a três pontos do líder Benfica. Por sua vez, os gansos partilham o sétimo lugar com Vizela e Famalicão, mas podem ver os dois rivais fugiram ainda nesta jornada.



Veja o resumo do encontro: