O Sporting recebeu e venceu o Moreirense por 3-0, num jogo da quinta jornada da Liga.



Os golos dos leões surgiram todos no segundo tempo. Hjulmand estreou-se a marcar com um pontapé de fora da área aos 55 minutos e Gyokeres assinou o 2-0 volvidos seis minutos. Já no período de descontos, Diomande fixou o resultado final.



Veja o resumo do encontro: