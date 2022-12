O Sporting venceu o Paços de Ferreira por 3-0, numa partida da 14.ª jornada da Liga.



Os leões marcaram três golos na primeira parte e arrumaram a questão relativamente ao vencedor do encontro. Porro, Nuno Santos e Paulinho anotaram os golos da equipa verde e branca.



Com esta vitória o Sporting igualou o Sp. Braga à condição no terceiro lugar enquanto os castores continuam afundados no último lugar da tabela classificativa, sem vitórias e com apenas dois pontos.



Veja o resumo do encontro: