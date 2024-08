O Sporting bateu, este sábado, o FC Porto por 2-0, numa partida da quarta jornada da Liga.



Em Alvalade, Gyökeres abriu o marcador de penálti, aos 72 minutos. Em cima do apito final, Geny Catamo fixou o resultado final com um remate de fora da área.



O campeão nacional segue líder isolado com quatro triunfos em quatro jogos e tem mais três pontos que o FC Porto que regista nove.



