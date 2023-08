O Sporting recebeu e venceu o Famalicão, por 1-0, este domingo, no Estádio José Alvalade, em jogo da 3.ª jornada da I Liga portuguesa.

Um golo de Paulinho, aos 52 minutos, decidiu o encontro.

Com este resultado, o Sporting chega aos nove pontos e mantém o registo 100 por cento vitorioso até ao momento na I Liga, seguindo pontualmente a par do V. Guimarães. O FC Porto pode igualar leões e minhotos, caso vença o Rio Ave na segunda-feira. O Famalicão mantém os quatro pontos e sofre a primeira derrota no campeonato.