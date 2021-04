O Tondela venceu este sábado o Moreirense por 3-2, no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em jogo da 27.ª jornada da I Liga.

O avançado espanhol Mario González foi o grande protagonista do encontro, ao fazer os três golos dos beirões, todos cedo na partida, aos quatro, dez e 12 minutos.

Ainda na primeira parte, a equipa comandada por Vasco Seabra reduziu para o 2-3 final, por Steven Vitória (28m) e Rafael Martins (43m).

A equipa de Pako Ayestarán soma o seu segundo triunfo fora de casa e de forma consecutiva, depois de ter batido o V. Guimarães na anterior deslocação. Os beirões chegam aos 31 pontos, estão isolados no nono lugar à condição (esperam resultados de Portimonense e Gil Vicente) e ficam a três do Moreirense, que tem 34, no oitavo lugar. Minhotos continuam sem vencer em casa com Vasco Seabra, em nove jogos oficiais (oito para a Liga e um para a Taça de Portugal).