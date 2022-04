O Vizela recebeu e venceu o Arouca por 2-1, no jogo que abriu a 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Guilherme Schettine, aos 38 e aos 72 minutos, fez os dois golos do Vizela. Alan Ruiz marcou para o Arouca.

Com este resultado, o Vizela sobe à condição ao 13.º lugar da classificação, com 32 pontos. O Arouca continua em 15.º, com 27 pontos, mas pode cair para a zona de descida mediante os resultados de Moreirense, Tondela e Belenenses, que têm, respetivamente, 26, 25 e 24 pontos.

O resumo do jogo: