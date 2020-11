Um golo de Al Musrati, aos 87 minutos, deu a vitória ao Sporting de Braga na receção ao Farense, este domingo, no duelo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com este resultado, os minhotos chegam aos 18 pontos e ficam no segundo lugar à condição de forma isolada, antes do Marítimo-Benfica de segunda-feira. O Farense continua no 18.º e último lugar, com cinco pontos.