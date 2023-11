O Moreirense venceu o dérbi do Minho frente ao Vitória por 1-0.



O jogo da 10.ª ronda da Liga ficou decidido com um golo de André Luís aos 77 minutos.



Os cónegos chegaram aos 17 pontos na Liga e subiram provisoriamente ao sexto lugar. Por sua vez, o Vitória falhou a possibilidade de igualar o FC Porto no terceiro lugar e foi ultrapassado pelo Sp. Braga.



Veja os melhores momentos do jogo: