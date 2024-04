Desp. Chaves e Estoril empataram a dois golos, num jogo referente à 30.ª jornada da Liga.

A equipa da casa adiantou-se no marcador à passagem da meia-hora de jogo, através de João Correia. Só que no segundo tempo, os canarinhos conseguiram dar a volta ao resultado, com os golos de João Basso e Fabrício. Num encontro muito importante para as contas da manutenção, viveram-se cenas lamentáveis em Chaves, quando adeptos da casa se envolveram numa confusão com os jogadores do Estoril.

Todo o incidente levou à intervenção da polícia e à expulsão de Marcelo Carné e Pedro Álvaro, depois do sucedido.

Este empate mantém o Desp. Chaves numa posição difícil na tabela classificativa, cm 23 pontos, menos sete que o Estoril, 14.º classificado do campeonato.

Veja o resumo do jogo: