Depois do empate sem golos em Moreira de Cónegos, o Benfica voltou a perder pontos na Liga. A jogar na Luz, o campeão nacional não foi além de um empate (1-1) frente ao Farense, numa partida da 13.ª jornada.



Os algarvios colocaram-se na frente do marcador com um golo de Cláudio Falcão, aos 51 minutos. Os encarnados responderam à entrada para os vinte minutos finais com um golo de Rafa.



Veja os melhores momentos do jogo: