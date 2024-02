Gil Vicente e FC Porto dividem pontos em novo encontro da 23.ª jornada da Liga, depois do empate a um golo.

Face ao nulo registado ao intervalo, os comandados de Sérgio Conceição assumiram a dianteira do marcador, aos 55m. Na sequência de um penálti, Evanilson permitiu uma primeira defesa de Andew, mas não facilitou na recarga.

Foi o 10.º golo de Evanilson e, pelo que se via dentro do campo, seria o desatar do nó. Todavia, os dragões foram ineficazes, criando várias oportunidades, mas sem a melhor definição, sobretudo no capítulo dos remates. Assim, por esta hora, Francisco Conceição, Evanilson, Pepê e até Otávio Ataíde terão a lamentar o desperdício.

Isto porque, aos 90+4m, e após um cruzamento pela esquerda, Thomas Luciano surgiu nas costas de Wendell e repôs o empate, para choque entre as hostes portistas.

O empate atrasa o FC Porto na corrida pelo título, fixando posições no terceiro lugar, a nove pontos do topo da tabela.

Por sua vez, o Gil Vicente é 10.º, com 26 pontos, mais quatro face à linha de água.

Reveja, aqui, a história deste jogo.