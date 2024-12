Este domingo, o Sporting empatou na visita ao terreno do Gil Vicente, por 0-0, em jogo referente à 15.ª jornada da Liga.

Com o objetivo de dar continuidade à série de duas vitórias, os pupilos de João Pereira voltam a escorregar e ainda não foi desta que venceram fora de casa com o novo técnico.

Com este resultado, o Sporting é líder com 37 pontos, os mesmos que o FC Porto, mas pode passar para segundo caso o Benfica vença o Estoril na segunda-feira. O Gil Vicente está em 10.º, com 17.

Confira o resumo do empate entre o Gil Vicente e o Sporting: