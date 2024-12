Arouca e Gil Vicente empataram 1-1 no jogo de abertura da 16.ª jornada do campeonato nacional.

O encontro ficou marcado pelo forte nevoeiro, que à passagem do minuto 78 levou o árbitro Cláudio Pereira a interromper o jogo, isto depois de o Gil Vicente se ter adiantado no marcado por Gbane (64m).

No reatar da partida, Yalçin fez o empate, aos 81 minutos e dividiu os pontos entre lobos e gilistas.

Com este resultado o Arouca fica no 16.º lugar da classificação, já o Gil Vicente está em 10.º, com 18 pontos conquistados.

Confira aqui o resumo do empate entre Arouca e Gil Vicente: