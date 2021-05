Benfica e FC Porto empataram esta quinta-feira a uma bola, no Estádio da Luz, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Everton, aos 23 minutos, deu vantagem aos encarnados, mas Uribe, aos 75 minutos, fez o 1-1 final.

Já em tempo de compensação, Pizzi viu o 2-1 anulado, por fora de jogo no início da jogada de Darwin.

Os dragões seguem no segundo lugar, com 71 pontos, agora a oito do líder Sporting. O Benfica é terceiro, com 67.