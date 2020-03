O Benfica perdeu a liderança da Liga após empatar (1-1) frente ao Moreirense, na Luz, em jogo da 23.ª jornada da Liga.



Após Pizzi ter falhado uma grande penalidade, os cónegos colocaram-se a vencer aos 67 minutos por intermédio de Fábio Abreu. Os encarnados conseguiram igualar em cima do minuto 90 por Pizzi, mas apenas na recarga a um penálti desperdiçado.



Com o triunfo nos Açores e o empate caseira da equipa de Lage, o FC Porto é líder isolado da Liga com 59 pontos, mais um que o rival direto.



Veja o resumo do encontro: