Boavista e Estrela da Amadora empataram a uma bola, numa partida referente à 30.ª jornada da Liga.



O emblema tricolor marcou primeiro por intermédio de Rodrigo Pinho (que golaço!) na cobrança de um livre direto à entrada para o quarto de hora final. Já nos descontos, aos 90+2, Abascal desviou um cabeceamento de Chidozie e a bola bateu no poste antes de tocar em Bruno Brídigo e entrar na baliza do Estrela.



Assim, as duas equipas continuam separadas por um ponto na tabela classificativa, fora dos lugares de descida.



Veja o resumo do jogo: