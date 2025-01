Casa Pia e Famalicão empataram a uma bola na tarde deste domingo, em jogo da 17.ª jornada da Liga portuguesa.

João Goulart, do Casa Pia, e Óscar Aranda, do Famalicão, fizeram os golos que mexeram com o marcador, durante a primeira parte.

O extremo Nuno Moreira, do Casa Pia, ainda viu o cartão vermelho por acumulação de amarelos no final do jogo.