O Famalicão e o Arouca empataram sem golos em partida da 20.ª jornada da Liga.

Com este resultado, as duas equipas somam um ponto cada na luta pela permanência, sendo que os famalicenses, que têm menos um ponto do que o Arouca, descolam no Moreirense, que está no 17.º lugar e ocupa um dos dois lugares de despromoção.

O resumo do Famalicão-Arouca: