Na noite desta segunda-feira, na 17.ª jornada da Liga, Gil Vicente e Rio Ave empataram a um golo. Num duelo entre emblemas que procuram escalar a tabela, o marcador foi inaugurado por Félix Correia, aos 38 minutos.

Na segunda parte – e depois de Petit lançar Tiago Morais em detrimento de Martim Neto – Aguilera repôs a igualdade. Estavam decorridos 59 minutos.

Desta forma, o Gil Vicente permanece no 11.º lugar, com 19 pontos, seis de diferença para a linha de água. Segue-se a receção ao Moreirense, nos «oitavos» da Taça de Portugal, na noite de domingo (19h45).

Na próxima ronda da Liga, a 19 de janeiro, os «Galos» recebem o FC Porto.

Quanto ao Rio Ave, segue no 10.º lugar, com 20 pontos, em igualdade com o Famalicão (9.º). Para 18 de janeiro está agendada a receção ao Sporting.

Antes, para a Taça de Portugal, os comandados de Petit visitam o Casa Pia, na tarde de domingo (16h45).