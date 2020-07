Santa Clara e Vitória de Guimarães despediram-se da Liga 2019/20 com um empate a duas bolas, na Cidade do Futebol.



Os açorianos estiveram a vencer por 2-0 com golos de Thiago Santana e de Carlos Júnior. No entanto, os vimaranenses recuperam por Florent e André André.



O Santa Clara chega aos 43 pontos e supera o melhor registo pontual da sua história na Liga. Por sua vez, o Vitória chegou aos 50 pontos e sabe que vai acabar a Liga no sétimo lugar.