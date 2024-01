Sporting de Braga e Desportivo de Chaves empataram a uma bola numa partida da 19.ª jornada da Liga.



Os bracarenses adiantaram-se no marcador por intermédio de Zalazar no arranque da segunda parte. Os flavienses, últimos classificados do campeonato à entrada para esta jornada, igualaram a contenda por Steven Vitória (64m).



Veja o resumo do encontro: