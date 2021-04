Boavista e Rio Ave empataram a três golos (3-3) num duelo nortenho no Estádio do Bessa, referente à 26.ª jornada da Liga.



Foi um jogo incrível, com o Boavista a marcar e o Rio Ave a responder, mesmo depois de ter falhado uma grande penalidade, num lance em que a equipa da casa ficou reduzida a dez elementos.



Após o 3-3 de Fábio Coentrão, gerou-se uma enorme confusão entre os bancos das duas equipas, com Miguel Cardoso a ser apanhado na transmissão televisiva a fazer um gesto obsceno em direção aos axadrezados.