Farense e Portimonense empataram a um golo no dérbi algarvio, que fechou a 29.ª jornada da Liga.

Pedro Henrique inaugurou o marcador para a equipa de Faro aos 24 minutos, mas Aylton Boa Morte fez o 1-1 final ao minuto 79.

Com este resultado, o Farense mantém-se no penúltimo lugar da Liga, agora com 26 pontos. Já o Portimonense chega aos 33 pontos e é 11.º classificado.

O resumo do jogo: