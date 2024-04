Jogo com final de loucos no arranque da 31.ª jornada da Liga entre Gil Vicente e Arouca.



Os arouquenses estiveram a vencer por dois golos de diferença, graças a um bis de Cristo González, mas permitiu o empate com os gilistas a marcarem dois golos nos descontos. Aos 90+4, Touré reduziu para 2-1 e no minuto seguinte, Buatu fez o 2-2 final.



Veja o resumo da partida: