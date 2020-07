Grande jogo no Estádio dos Barreiros com o Marítimo e o Famalicão a empatarem 3-3, com um final de loucos e um resultado que deixa a equipa de João Pedro Sousa for a da Europa.

O Famalicão, que partiu para esta ronda no quinto lugar, esteve a perder por duas vezes, mas passou para a frente do marcador já em tempo de compensação, mas foram os madeirenses que tiveram a última palavra e ficaram o resultado final em 3-3.

Um empate que empurra o sensacional Famalicão para o sexto lugar, ultrapassado pelo Rio Ave que foi ao Bessa bater o Boavista por 2-0.

Veja este incrível resumo: