Benfica e Famalicão empataram sem golos, este sábado, na Luz, numa partida referente à 31.ª jornada da Liga.



Com este nulo os encarnados somaram um ponto na luta pela entrada direta na Champions e ficam a cinco pontos do Sporting, segundo classificado, que apenas joga na próxima segunda-feira. Por sua vez, os famalicenses chegaram aos 30 pontos e continuam no 14.º lugar com quatro pontos de vantagem para o Moreirense, equipa que está em zona de play-off de despromoção.



Veja o resumo: