Casa Pia e Estoril anularam-se, na noite desta segunda-feira, no fecho da 28.ª jornada da Liga. Numa primeira parte de ascendente dos «gansos», os derradeiros minutos opuseram Ricardo Batista a Cassiano. Era o presságio para o segundo tempo.

Os «canarinhos» dominaram a segunda parte e apenas se podem queixar da própria incapacidade de inaugurar o marcador. Aos 78m, Wagner Pina ainda fez golo, mas estava claramente adiantado.

Assim, o Estoril permanece no 13.º lugar, com 29 pontos, em igualdade com Rio Ave (12.º) e Boavista (11.º). A linha de água continua a oito pontos.

Por sua vez, o Casa Pia é nono, com 31 pontos. Na próxima ronda, os «gansos» visitam o Portimonense (16.º), às 18h de domingo.

Na noite anterior, o Estoril recebe o Sp. Braga (4.º), às 20h30.

Reveja, aqui, o filme deste jogo.