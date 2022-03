Gil Vicente e Estoril empataram sem golos na abertura da 25.ª jornada da Liga.



Com este empate, os gilistas consolidaram o quinto lugar do campeonato, mas falharam a aproximação provisória ao Sp. Braga. Por sua vez, o Estoril destacou-se no sexto de lugar e fica à espera do que Vitória, Marítimo e Portimonense vão fazer nesta ronda.



Veja os melhores momentos da partida: