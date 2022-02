Antes de ir ao Dragão, o Sporting recebeu e venceu o Famalicão por 2-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga.

Pablo Sarabia (6m) abriu o marcador de grande penalidade, após falta de Adrían Marín sobre Paulinho. Matheus Reis fechou a contagem, aos 63 minutos, com um remate à entrada da área após um canto.

Pelo meio, o Famalicão ainda desperdiçou um penálti.

Os leões seguem no segundo lugar, com 53 pontos, menos seis do que o líder FC Porto. Os famalicenses estão no 16.º posto, em zona de play-off de despromoção.

