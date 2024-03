Em novo encontro da 27.ª jornada da Liga, o Arouca superou o Farense, vencendo por 2-1. De parada e resposta, quem visitou a fortaleza dos «lobos», na tarde deste sábado, terá a salientar uma partida sempre intensa e de muitas oportunidades.

Numa partida com um particular duelo entre Ricardo Velho e os avançados da casa, o guardião dos «leões» de Faro foi conservando o nulo, de várias formas. Do outro lado, Marco Matias e Zé Luís foram travados por Arruabarrena.

Em cima do intervalo, e na sequência de um canto, Tiago Esgaio penteou o esférico, ao primeiro poste, e inaugurou o marcador. Ricardo Velho nada poderia fazer.

No segundo tempo, o Farense investiu no ataque, mas deixou a defesa exposta. Como tal, entre contra-ataques, o Arouca ampliou, por Cristo González, aos 68m. Nota para o facto de o 2-0 surgiu quando o Farense desperdiçou duas excelentes ocasiões para empatar.

A resposta dos algarvios apenas surgiu 20 minutos depois, por Bruno Duarte, na primeira oportunidade do avançado brasileiro.

Reveja, aqui, os destaques deste jogo.

O triunfo permite ao Arouca consolidar o sétimo posto, com 37 pontos. Segue-se a visita ao Sp. Braga, no próximo sábado.

Quanto ao Farense, os algarvios encaixam o oitavo jogo sem vencer. Segue-se o regresso a casa, para o duelo com o Boavista, agendado para a noite de sexta-feira. Os leões estão no 12.º posto, com 27 pontos, em igualdade com Casa Pia (11.º).

Por isso, o Farense continua a olhar para trás, uma vez que a linha de água está a seis pontos.

Reveja, aqui, a história desta partida.