O Belenenses alcançou um precioso triunfo na luta pela permanência frente ao Gil Vicente, em jogo da 33.ª jornada da Liga.



Marco Matias, a dois minutos dos noventa, assinou um grande golo na recarga de um remate que o próprio fez.



Com este triunfo, os azuis alcançam o Paços de Ferreira com 35 pontos, mas ainda não têm a manutenção matematicamente garantida. Por sua vez, o Gil Vicente continua com 42 pontos no 9.º posto.