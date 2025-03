O Benfica venceu este domingo o Rio Ave por 2-3 numa partida a contar para a 26.ª jornada do Campeonato nacional.

As águias começaram melhor e chegaram à vantagem à passagem do minuto 30 com um grande remate de meia-distância de Kökcü.

No segundo tempo Pavlidis [53m] dilatou a vantagem no marcador ao converter uma grande penalidade, mas o Rio Ave reagiu.

Aguilera Zamora [64m] e Clayton [75m] levaram os adeptos da casa à loucura, no entanto, a festa vilacondense durou pouco tempo.

Logo a seguir, Aktürkoglu [80m] converteu da melhor forma um contra-ataque do Benfica e devolveu a vantagem às águias.

Com este triunfo, o Benfica está no segundo lugar e aproxima-se do Sporting, no entanto com menos um jogo. O Rio Ave é derrotado pela segunda vez consecutiva e está no 11.º lugar com 29 pontos.

Veja aqui o resumo da partida: