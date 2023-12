O Desportivo de Chaves bateu o Vizela com reviravolta (2-1), no jogo inaugural da 12.ª jornada da Liga.



Os minhotos marcaram primeiro por Essende, logo aos 12 minutos. Os flavienses igualaram à passagem da meia hora de jogo por Héctor Hernández e consumaram a reviravolta no arranque do segundo tempo por Jô Batista.



Veja os melhores momentos da partida: