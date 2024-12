Esta segunda-feira, o Estrela recebeu e venceu o Rio Ave pela margem mínima, no jogo que encerrou a 15.ª jornada da Liga.

Na véspera da véspera de Natal, os tricolores garantiram os três pontos com um golo de cabeça do jovem Tiago Gabriel.

Com este resultado, a equipa de José Faria vai passar o Natal em 12.º lugar, com 15 pontos. O Rio Ave está em 11.º, com 16.