O Estrela da Amadora venceu em casa o Arouca por 2-1 no jogo de encerramento da 13.ª jornada da Liga.

Jason ainda deu vantagem aos visitantes logo aos 5 minutos, mas na segunda parte a equipa da Reboleira virou graças a um autogolo de Tiago Esgaio (59m) e a um golo de Rodrigo Pinho, que tinha sido lançado em jogo no regresso do intervalo.

Com este resultado, o Estrela chega aos 12 pontos e salta do antepenúltimo para o 13.º lugar. Já o Arouca é último classificado da Liga com 8 pontos.

O resumo do Estrela-Arouca EM VÍDEO: