Hugo Oliveira obteve a primeira vitória enquanto treinador do Famalicão, nesta sexta-feira. O técnico assistiu ao triunfo forasteiro dos famalicenses no reduto do Boavista, por 2-0.

Os golos de Sejk, reforço de janeiro, e de Gustavo Sá (que viria a ser considerado homem do jogo) ditaram o triunfo do Famalicão.

Os vencedores ficam em 12.º posto enquanto o Boavista continua a ocupar a última posição da tabela, com 12 pontos.

Veja o resumo do jogo: