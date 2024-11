O Farense venceu o Estrela da Amadora no jogo de abertura da ronda 12 da Liga.

Darío Poveda assinou o único golo do encontro, ao 23 minutos.

Com este resultado, o Farense chega aos 8 pontos: mantém-se no último lugar, mas agora em igualdade com Nacional e Arouca e menos um ponto do que o Estrela.

O resumo do Farense-Estrela EM VÍDEO: