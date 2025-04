O Moreirense venceu este domingo o Gil Vicente, em Barcelos, por 1-0 numa partida a contar para a 28.ª jornada do Campeonato.

O único golo do encontro foi marcado no início da segunda parte por intermédio de Frimpong [48m] depois de um livre batido de Alanzinho. O jogador do Moreirense apareceu sozinho na área gilista e cabeceou para o fundo das redes.

Com esta vitória, Bacci alcançou o quinto jogo consecutivo sem perder e estão no 10.º lugar com 35 pontos. O Gil Vicente regressou às derrotas e está agora no 14.º posto da classificação, apenas a três pontos de distância da zona de despromoção.

