O Paços de Ferreira foi a Moreira de Cónegos bater o Moreirense, por 1-0, em jogo em atraso da sétima jornada da Liga.



Douglas Tanque anotou o único golo da partida aos dez minutos da partida.



Com este triunfo, os pacenses subiram ao quinto lugar por troca com o Vitória de Guimarães e apuraram-se para os quartos de final da Taça da Liga. Por sua vez, o Moreirense é 13.º colocado.



