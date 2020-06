Num jogo emotivo, o Santa Clara bateu o Sp. Braga por 3-2, na Cidade do Futebol, em jogo da 25.ª jornada da Liga.



Os bracarenses marcaram primeiro por Fransérgio, de grande penalidade (20m). No entanto, os açorianos igualaram por Thiago Santana volvidos 16 minutos.



Na etapa complementar a equipa de Custódio recolocou-se na frente do marcador por Trincão (57m). Thiago Santana voltou a marcar e fez o 2-2 (66m), tendo o Santa Clara chegada à vitória por Carlos Júnior no período de descontos.