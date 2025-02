O Santa Clara venceu este sábado o AVS por 1-2, numa partida a contar para a 21.ª jornada do Campeonato nacional.

Foi preciso esperar pela segunda parte para se ouvir gritar golo na Vila das Aves, mas para o Santa Clara.

Ricardinho (51m) e um autogolo de Aderllan Santos (54m) começaram por dar vantagem aos açoreanos, e já no fim Gerson Rodrigues (90m+4), no jogo de estreia pelo AVS, reduziu.

O Santa Clara vê assim mais perto o quarto lugar da classificação, estando a dois pontos do Sp. Braga. O AVS continua sem vencer e está no 15.º lugar com 18 pontos.

Veja aqui o resumo da vitória do Santa Clara sobre o AVS: