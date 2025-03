O Santa Clara venceu na tarde deste sábado o Gil Vicente em Barcelos por 0-1, numa partida a contar para a 26.ª jornada do Campeonato nacional.

Os açoreanos começaram melhor e à passagem do minuto 27 chegaram à vantagem por intermédio de João Costa. Excelente trabalho do avançado do Santa Clara que atirou para o fundo das redes.

Com este desaire, o Gil Vicente perde a oportunidade de fugir aos lugares de despromoção e está no 14.º lugar com 23 pontos, os mesmos do AFS, a primeira equipa abaixo da linha de água. Já o Santa Clara reforça o quinto lugar com 43 pontos.