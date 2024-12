Este domingo, o Sp. Braga bateu o Santa Clara, por 2-0, e subiu ao quarto lugar da Liga.

A disputar a 15.ª jornada da Liga, os bracarenses venceram com um bis de Bruma (51m e 77m).

Com este resultado, a equipa de Carlos Carvalhal está em quarto lugar, com 28 pontos. O Santa Clara encontra-se em quinto, com 27.

Eis o resumo da partida: