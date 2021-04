O Sporting venceu esta sexta-feira o Farense por 1-0, no Estádio de São Luís, em jogo da 27.ª jornada da I Liga.

Um golo de Pedro Gonçalves, aos 36 minutos, decidiu o encontro.

Com este triunfo, os comandados de Ruben Amorim chegam aos 69 pontos e ficam, à condição, com nove pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto. O Farense continua com 22 pontos, no 17.º lugar.

