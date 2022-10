O Vitória de Guimarães triunfou em Paços de Ferreira (1-0), em jogo da 9.ª jornada da Liga.



Nélson da Luz anotou o único golo do encontro aos nove minutos.



Os minhotos jogaram com dez elementos desde os 41 minutos por expusão de André Amaro. Por sua vez, os castores perderam dois jogadores nos minutos finais por motivos disciplinares: Nuno Lima e Antunes foram expulsos.



Veja o resumo do encontro: