O V. Guimarães venceu este domingo o Boavista no Estádio do Bessa em jogo da 25.ª jornada do Campeonato nacional.

Os axadrezados chegaram à vantagem por uma grande penalidade convertida por Van Ginkel [45m+2] já perto do intervalo, mas a reação dos vimaranenses fez-se sentir no segundo tempo.

Um autogolo de Vukotic [50m] e mais um penálti desta vez para o V. Guimarães e marcado por Tiago Silva [76m] concretizaram a reviravolta no marcador.

Com este resultado, o V. Guimarães está no sexto lugar da classificação com 38 pontos, o Boavista segura a lanterna vermelha do campeonato.

Veja aqui o resumo da partida: