O V. Guimarães venceu esta sexta-feira o Gil Vicente por 1-0, na partida que abriu a 29.ª jornada do Campeonato nacional.

Num jogo muito dividido, Gustavo Silva [77m] marcou o único golo do encontro depois de um erro crasso de Bamba. O avançado brasileiro recuperou a bola, passou por Rúben Fernandes e, na cara de Andrew, não vacilou abrindo o marcador no encontro.

Com esta vitória, os «conquistadores» sobem ao quinto lugar, com 48 pontos conquistados, já o Gil Vicente está no 14.º posto, apenas três pontos acima da linha de água.

