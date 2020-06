O Vitória de Guimarães superiorizou-se ao Vitória de Setúbal, esta terça-feira, no D. Afonso Henriques, em jogo da 29.ª jornada da Liga.



A equipa de Ivo Vieira chegou à vantagem num belo golo de Marcus Edwards (29m), já depois de André André ter falhado uma grande penalidade. O golo da tranquilidade vimaranense chegou por intermédio de Ouattara, numa fase em que os sadinos jogavam com dez elementos.



O Vitória de Setúbal acabou a partida com oito jogadores, visto que além de Leandrinho, Sílvio e Guedes também foram expulsos.