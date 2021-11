O Vitória de Guimarães garantiu um triunfo por 2-1 na receção ao Moreirense, no Estádio D. Afonso Henriques, em encontro referente à 11.ª jornada da Liga.



Marcus Edwards marcou primeiro (20m), os visitantes estiveram perto do empate mas seria Bruno Duarte a fazer o 2-0, já ao minuto 85.



Felipe Pires, com um grande golo ao minuto 89, fixou o resultado final em Guimarães.